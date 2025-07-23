«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Советские мультики до сих пор считаются эталонными — их любят за атмосферу, стиль, бережное отношение к детям и взрослым. А многие до сих пор выглядят мощнее современных анимационных блокбастеров.

Так что неудивительно, что среди их фанатов оказался и сам Хаяо Миядзаки — легенда японской анимации и создатель студии Ghibli.

Более того, есть один советский мультфильм, который не просто понравился Миядзаки — он буквально спас ему карьеру. Это «Снежная королева» 1957 года.

В начале пути Миядзаки работал на студии Toei Doga и довольно быстро разочаровался в профессии — уже был на грани ухода. Но в 1964 году он случайно попал на показ «Снежной королевы», устроенный профсоюзом. И всё перевернулось.

«Если бы я в тот день не увидел “Снежную королеву”, сомневаюсь, что продолжил бы работать аниматором», — признавался мэтр.

Он буквально залип на мультфильм. Его друг записал звуковую дорожку на плёнку, и Миядзаки стал слушать её на работе снова и снова — пока не заслушал до дыр.

А в 2007 году в парке Ghibli появился плакат со «Снежной королевой» и подписью от Миядзаки:

«Моя судьба и мой любимый фильм».

Больше всего его зацепила сцена с Разбойницей. Это далеко не кульминационный момент мульта, но для Миядзаки он стал одной из главных развязок:

«Когда Разбойница слушает Герду, то вдруг понимает: у неё самой никого нет, кого бы она могла любить. Всю жизнь она пыталась господствовать над другими — и вдруг поняла, что хочет не власти, а близости.

Именно поэтому она освобождает всех пойманных животных и говорит им убираться отсюда. Это её единственный способ проявить любовь», — делился мыслями Миядзаки.

Похожих героинь потом можно было увидеть и в работах самого Миядзаки — например, в «Кики: служба доставки», «Принцессе Мононоке» или «Поньо».

Самое забавное: Миядзаки всегда критиковал мультфильмы Диснея, а художник «Снежной королевы» Леонид Шварцман, наоборот, вдохновлялся именно «Бэмби». Получается, что Миядзаки, сам того не зная, косвенно вдохновился и американской классикой.

Вот так один мультфильм из СССР не просто попал в сердце японскому аниматору, а стал для него отправной точкой. И кто знает — может, без этой встречи и студии Ghibli не было бы.

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