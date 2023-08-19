«Моя самая любимая»: как выглядела онкобольная бывшая Домогарова перед смертью

Александр Домогаров не зря в свое время получил статус секс-символа кино. Ходили слухи о многочисленных интрижках актера, да и официальных браков у звезды было немало.

Его первой супругой стала Наталья Сагоян. Их сын Дмитрий скончался в 2008 году в результате жуткого ДТП. Во втором браке с Ириной Гуненковой у актера родился наследник Александр. Сейчас он уже взрослый мужчина, который сам трудится в кинобизнесе.

Несмотря на то, что впоследствии Домогаров еще был связан и с Натальей Громушкиной, и с Мариной Александровой, актер всегда поддерживал отношения со второй супругой ради их общего сына. А потому трагическая смерть бывшей жены стала для него ударом.

Последние три года Ирина Домогарова боролась с раком. Несколько недель назад врачи признались, что все их усилия тщетны, а потому женщину отпустили домой на паллиативное лечение. Актер вместе с сыном до последнего надеялись на чудо, однако накануне Гуненкова скончалась.

Домогаров-младший поделился в соцсетях снимками матери, показав, как она выглядела. На фото женщина печально смотрит вдаль. Ее лицо кажется несколько одутловатым: по всей видимости, такой эффект дало продолжительное лечение.