«Моя карьера окончена»: Кэмерон работал бесплатно и по 18 часов в сутки ради этого фильма — никто не мог представить, чем все обернется

Сам отказался от гонорара, лишь бы не уволили.

Есть режиссеры, которые любят кино. А есть Джеймс Кэмерон, который готов нырнуть в океан ради одного кадра. И если сегодня «Титаник» стоит в списке самых кассовых фильмов в истории, то в середине 90-х его судьба выглядела совсем иначе.

Студия сомневалась, съемки буксовали, бюджет рос как на дрожжах, а Кэмерон в какой-то момент просто взял и отказался от гонорара, чтобы фильм вообще смог увидеть свет.

История, которую никто не хотел снимать

Когда Кэмерон пришел к 20th Century Fox со сценарием про «Титаник», боссов можно было понять. Фильмов о катастрофе уже снято множество — первые появились в 1912-м, через месяц после трагедии. Были документалки, были игровые картины, а сама тема казалась настолько исчерпанной, что новую версию принимали скорее как каприз звезды, чем как перспективный проект.

Тем более от Кэмерона ждали другого. После «Терминатора 2» и «Правдивой лжи» студии хотелось еще одного зрелищного боевика. А он принес историю любви на обреченном лайнере — проект звучал как приглашение к финансовому поражению.

Как все сломалось — и никто не сбежал

Кэмерон на самом деле схитрил. Он в целом придумал фильм ради подводной экспедиции к обломкам лайнера, и не думал, что будет так сложно. Но чем дальше шла работа, тем больше появлялось проблем. Построенная в Мексике студия, корабль в натуральную величину, модели, вода, бесконечные технические заминки — все это превращалось в шторм для бюджета.

Впервые в истории индустрии на фильм выделили 200 миллионов долларов — Fox хваталась за голову. Режиссер — тоже. За полгода до финала Кэмерон был уверен, что его карьера закончилась.

И тогда он сделал ход, который сегодня кажется безумным: отказался от гонорара и взял ответственность на себя. Работал по 18 часов в сутки, считая, что спасает не фильм — а остатки доверия.

Я знал, что моя карьера окончена. Знал, что мы не заработаем ни цента. Знал, что мы принесли 20th Century Fox огромные убытки и знал, что меня не простят до конца моих дней.

Итог, который не снился никому

То, что случилось потом, уже похоже на легенду. «Титаник» стал кассовым гигантом, а отказ от зарплаты обернулся фантастическими процентами: около 350 миллионов долларов — самый крупный гонорар режиссера в истории.

Фильм повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар» — четырнадцать — и взял одиннадцать статуэток. Единственная ирония судьбы — ни одного актерского приза, хотя они явно заслуживали признания.

Кэмерон шел на дно вместе со своим фильмом, но именно это упрямство и вывело «Титаник» на самую вершину. Если бы режиссер не принял такое отчаянное решение, кто знает, может не увидели бы мы «Аватаров» и других хитов на экране.

