«Моя Аленушка»: многоженец Гальцев представил третью любимую женщину

Юморист заявил, что она забрала все его время.

62-летний Юрий Гальцев продолжает интриговать публику своей личной жизнью. Хотя юморист никогда не комментирует семейные отношения, ни для кого не секрет, что он уже давно является многоженцем.

С 1986 года Гальцев живет в браке с Ириной Ракшиной. У них есть взрослая 30-летняя дочь Мария. Наличие законной супруги не останавливало комика от романов на стороне. Причем один из них принял очень серьезный оборот.

Когда Гальцев возглавил Театр Эстрады имени Райкина, то вскоре у него завязались отношения с молодой актрисой Марией Насыровой. В 2015 году она родила от юмориста сына Глеба.

При этом разводиться с Ракшиной звезда эстрады не стал. А теперь двум любимым женщинам Гальцева и вовсе приходится делить его с молоденькой ученицей, с которой он проводит все дни напролет. О такой напряженной творческой работе юморист рассказал в своих соцсетях, показав совместное фото с юной девушкой.