«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться

Андрей Тарковский и Леонид Гайдай — режиссеры будто с двух разных планет. Один снимал легкие, остроумные и динамичные комедии, другой — хмурые, напряженные фильмы, где сюжет развивался медленно и требовал от зрителя внимания и терпения.

Неудивительно, что близкими друзьями они не стали. К тому же Тарковский умудрился задеть коллегу, бросив одну случайную фразу.

Как все началось

Гайдай вообще мало с кем дружил в режиссерской среде. Эльдар Рязанов ему, например, тоже не нравился — слишком разные взгляды на кино и чувство юмора. Тарковский, в свою очередь, редко появлялся на мероприятиях и предпочитал держаться особняком.

Но однажды режиссер и сценарист Лев Арнштам все-таки уговорил его прийти на худсовет, где показывали «Бриллиантовую руку». На моменте с песней «Остров невезения» произошел короткий диалог. Тарковский вдруг поинтересовался у Гайдая, сколько куплетов поет Андрей Миронов.

Режиссер комедии не смог вспомнить и удивленно спросил, почему это важно.Тогда Тарковский сказал:

Леня, мой тебе совет: отрежь два последних куплета. Скучновато.

К комментарию коллеги он, конечно, не прислушался. В кулуарах ходили слухи, что после этого отношения между ними стали напряженные.

Для Гайдая, наверняка, было странно услышать упрек в скуке от режиссера, чьи фильмы зрители часто называли тягомотными. В любом случае поклонников и признание получили в итоге оба творческих деятеля.

