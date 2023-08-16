«Мой родственник»: Дапкунайте ошарашила признанием о Миронове

Ингеборга Дапкунайте, родившаяся в Вильнюсе, за годы карьеры стала одной из главных российских звезд. Она приняла участие во множестве фильмов и, как оказалось, успела завести близкие отношения с некоторыми коллегами.

Так, актрисе удалось сдружиться с Евгением Мироновым. Вместе они снялись во многих проектах, например, в «Утомленных солнцем» и «Матильде». И прославленного артиста литовская звезда считает настоящим родственником.

«Это мой родственник. Это слишком большая часть моей жизни. Я его люблю. Женя Миронов — огромная часть моей жизни», — рассказала артистка в одном из интервью.

И связь Миронова и Дапкунайте настолько близка, что она старается не затрагивать тему их отношений в беседе с поклонниками или прессой.