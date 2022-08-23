«Мой Муреночек»: что известно о той самой Марусе из легендарной бандитской песни

Песня «Мурка» оказалась по-настоящему уникальна: она стала символом бандитского и воровского мира и при этом важным элементом советской культуры. Она звучит и в фильме «Место встречи изменить нельзя», и в еще одной важной картине — «Холодное лето пятьдесят третьего». Но, кто же была на самом деле Муреночек или та самая Маруся Климова, знали немногие.

Считается, что автором слов к композиции является одесский поэт Яков Ядов, который написал песню еще в 20-х годах XX века. В книге «Песня про мою Мурку» писатель Александр Сидоров заявляет, что Муркой была чекистка Вера Гребенникова. Она была известна особой жестокостью и с радостью принимала участие в расстрелах. Согласно некоторым данным, Гребенникова убила более 200 человек. Но в 1919 году казнили и саму Веру.

Есть и другая версия, по которой Муркой считали главу анархистских отрядов на Украине Марусю Никифорову. Она безжалостно расправлялась со всеми, кого считала богачами, и держала всю свою банду в страхе. Оказавшись на каторге, Маруся устроила там бунт и смогла убежать. Революционерка стал известна далеко за пределами России. А в начале 1919 года Никифорова даже готовила покушение на Владимира Ленина. Но вскоре ее поймали и в том же году казнили.

Кроме того, Муреночком могли называть и сотрудницу Московского уголовного розыска — МУРа. В 1920-х годах милиционеров часто направляли на спецоперации в Одессе, где они должны были прикидываться бандитами. Как сообщает Life , есть даже данные о том, что некая Мария Климова благодаря успешной работе в этот период смогла дослужиться до звания капитана.