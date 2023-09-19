«Мой любимый»: Высоцкая нежно впилась поцелуем в молодого мужчину

Лето подошло к концу. Вернулись из заграничных отпусков и знаменитости, которые с новыми силами приступили к работе. Юлия Высоцкая сейчас репетирует в родном театре Моссовета и снимает новые выпуски кулинарного шоу, однако воспоминания о теплых деньках не дают покоя телеведущей.

В соцсетях звезда поделилась трогательным снимком, на котором целует в лоб молодого человека. Подпись к фото гласила:

«Мой любимый парень».

Внимательные пользователи быстро рассекретили «новый роман» жены режиссера Андрея Кончаловского.

Поклонники поведали, что в кадр попал 20-летний сын четы Петр, который успел заметно возмужать. Юноша присоединился к своим близким во время отдыха в итальянской Тоскане. В этом живописном месте Кончаловский приобрел виллу в далеком 2010 году, и с тех пор семья часто проводит время в итальянской глубинке и вместе справляет праздники.