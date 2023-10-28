«Мой любимый вид спорта тонет в болоте»: известная фигуристка разозлила Тарасову

Гран-при по фигурному катанию не обошелся без скандала. После соревнований в Омске Алена Косторная выступила с громким заявлением в адрес судей, чем вывела из себя Татьяну Тарасову.

Спортсменка осталась недовольна тем, как оценили ее прокат с партнером по льду Георгием Куницей. Фигуристка считает, что их старания и труд не получили вознаграждения в виде достойных оценок. В частности, она сослалась на то, что разрыв между баллами у разных судей был слишком высоким.

«Мой любимый вид спорта тонет в болоте», — взвыла Косторная, уточнив, что сегодня, увы, все думают только о себе.

Эта пламенная речь разозлила известного тренера. Тарасова жестко поставила скандалистку на место.

«Алене лучше бы помолчать», — приводит слова наставницы портал «Спорт 24».

Татьяна Анатольевна подметила, что для хороших оценок Косторной нужно еще много тренироваться. По ее мнению, Алена и Георгий пока не могут считать себя полноценной парой, поскольку тренируются вместе не так давно. Спортсменам предстоит большая работа, как заметила тренер.