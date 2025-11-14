Меню
Киноафиша Статьи «Мотель Бейтса» основан на истории маньяка Эда Гина? «Монстр» от Netflix уверяет, что да – но правильный ответ гораздо сложнее

14 ноября 2025 14:44
Разбираем феномен приквела к культовому фильму Хичкока.

Сериал «Мотель Бейтса» сделал главное – вернул зрителю Нормана не как мем про «маменькиного сынка», а как персонажа с биографией, в которой слишком многое напоминает реальность. И, если идти по цепочке дальше, неизбежно приходишь к человеку, чья жизнь стала топливом для «Психо» – именно оттуда «Мотель Бейтса» берет ДНК своего героя.

Речь, конечно, об Эде Гине – фермере из Висконсина, чьи преступления в 1957 году перевернули представление Америки о бытовом ужасе. Его дом оказался складом изувеченных тел и вещей, которые человеческий мозг лучше бы не видел: от масок до бытовых предметов из кожи.

Ну а Роберт Блох – автор романа «Психо» – жил всего в нескольких десятках километров от места событий. Неудивительно, что именно эта история залезла к нему в голову. Только вот сам писатель много лет настаивал: прямым прототипом Нормана Гин не был.

В романе есть упоминание «того парня из Висконсина», но влияние ограничивалось обстоятельствами – небольшим городком, замкнутым убийцей и обществом, которое долго не замечало чудовище под носом.

Блох подчеркивал:

«Я не использовал Эда Гина как основу».

И правда, деталей о его реальных преступлениях тогда еще почти не знали, а образ Нормана он выстраивал по своим правилам.

При этом сходство невозможно не заметить. И у Гина, и у Бейтса центр мира – мать. Доминирующая, заполняющая собой все пространство, остающаяся в их жизнях даже после смерти.

У Гина это превращалось в болезненную одержимость и попытки буквально воссоздать мать. У Нормана – в разрушительное раздвоение личности и голос «мамы» в голове, который дирижирует каждым его шагом.

Хичкок уловил эту параллель и сделал ее фундаментом фильма. А зрители, знавшие о Гине, получили уверенность: такое чудовище могло существовать и за пределами экрана.

Именно поэтому Бейтс до сих пор кажется таким правдоподобным – слишком много в нем от человека, который однажды вышел из висконсинской глуши и переписал всю историю хоррора.

Ранее мы писали: «В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

Фото: Кадр из сериала «Мотель Бейтса», фильма «Психо» (1960)
Алексей Плеткин
