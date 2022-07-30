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Мосты сожжены: Пугачевой перекрыли дорогу назад в Россию

30 июля 2022 16:37
Мосты сожжены: Пугачевой перекрыли дорогу назад в Россию

73-летней звезде предстоит коротать старость в других странах

Отъезд Аллы Пугачевой в Израиль многие ее поклонники восприняли как личное предательство. Масло в огонь подлили и новостные ресурсы, с конца февраля в СМИ появились десятки статей, очерняющих репутацию Примадонны. Кажется, что против певицы специально настраивают простых россиян.

Блогер Антон Суворкин уверен, что так оно и есть. По его мнению, заказные негативные статьи, растущие как грибы после дождя, должны дать понять Пугачевой, что на родине ее больше не ждут. Чтобы не нарваться на неприятности, ей придется жить вдали от родных березок и роскошного замка в деревне Грязь.

«Алле тонко намекают, что в Россию лучше не возвращаться», – подытожил блогер в своем телеграм-канале.

Напомним, что по началу Алла Борисовна уверяла о том, что вместе с семьей улетела подправить здоровье. Но отпуск затянулся, теперь нет сомнений, что московская жизнь звездного семейства осталась позади. Впереди обустройство виллы на Средиземном море и поиск новой школы для 8-летних двойняшек Лизы и Гарри.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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