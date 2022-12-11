Москвичка пошла на отчаянный шаг ради схожести с Джоли: итог оставил народ в недоумении

Жительница Москвы Ирина Шевцова долгие годы была недовольна своей внешностью. Однажды она отправилась на прием к пластическому хирургу, который предложил ей не просто исправить недостатки, а сделать ее похожей на Анджелину Джоли.

Неожиданное предложение пришлось Ирине по вкусу. Она согласилась на условия врача и провела первую процедуру, исправив овал лица с помощью филлеров. После этого девушка завела специальный аккаунт в социальных сетях, где решила рассказывать публике о своих преображениях и результатах операций.

Однако со временем Ирина перестала публиковать какие-либо записи. Она рассказала лишь о нескольких процедурах, которые изменили ее внешность, но не приблизили к внешности Анджелины Джоли. Подобное решение смутило пользователей Сети, которые решили, что Ирина отказалась от своей мечты. В комментариях они регулярно пытаются узнать, собирается ли она дальше продолжать свою трансформацию, о которой так много рассказывала, но знаменитость игнорирует их вопросы.