«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)

Сложно найти человека, который не видел или хотя бы не слышал о легендарном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина стала настоящей культовой, завоевав не только любовь всего Советского Союза, но и официальное признание — престижную премию «Оскар» в 1981 году как лучший фильм на иностранном языке.

С момента выхода фильма прошло уже 45 лет — целая эпоха. Для кого-то это половина жизни, а для мира кино — проверка на подлинную классику. Картина с честью ее выдержала, но время, увы, неумолимо ко всем. Герои на экране остались молодыми и полными сил, а актеры, подарившие им жизнь, конечно, изменились.

К огромному сожалению, некоторых из них уже нет с нами. Но мы помним и чтим их память. Их талант навсегда вписан в историю не только отечественного, но и мирового кинематографа. Эта фото-подборка — не только повод удивиться тому, как изменились актеры, но и возможность еще раз вспомнить тех, кто подарил нам эту вечную историю.

