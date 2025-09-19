Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)

«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)

19 сентября 2025 11:21
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)

К большому сожалению, многих звезд картины уже нет с нами.

Сложно найти человека, который не видел или хотя бы не слышал о легендарном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина стала настоящей культовой, завоевав не только любовь всего Советского Союза, но и официальное признание — престижную премию «Оскар» в 1981 году как лучший фильм на иностранном языке.

С момента выхода фильма прошло уже 45 лет — целая эпоха. Для кого-то это половина жизни, а для мира кино — проверка на подлинную классику. Картина с честью ее выдержала, но время, увы, неумолимо ко всем. Герои на экране остались молодыми и полными сил, а актеры, подарившие им жизнь, конечно, изменились.

К огромному сожалению, некоторых из них уже нет с нами. Но мы помним и чтим их память. Их талант навсегда вписан в историю не только отечественного, но и мирового кинематографа. Эта фото-подборка — не только повод удивиться тому, как изменились актеры, но и возможность еще раз вспомнить тех, кто подарил нам эту вечную историю.

Ранее мы писали: «По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press, кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала «Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала Читать дальше 17 сентября 2025
«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули «Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули Читать дальше 17 сентября 2025
Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов Читать дальше 20 сентября 2025
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве» Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве» Читать дальше 19 сентября 2025
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы» «18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы» Читать дальше 18 сентября 2025
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР «Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Читать дальше 17 сентября 2025
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест) Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест) Читать дальше 15 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше