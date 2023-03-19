«Москва слезам не верит» снова в тренде: не поверите, что пора доставать из шкафа

Как известно, мода в своём развитии проходит через определенные циклы. И то, что было в тренде несколько десятилетий назад, несомненно, вновь станет актуальным. Поэтому стоит присмотреться к стилю красавиц из прошлого. А особое внимание нужно уделить героиням фильма «Москва слезам не верит».

К примеру, яркий платок, который носила Катерина Тихомирова, сделает образ любой дамы более женственным и утончённым. А весной обладательница такого аксессуара точно будет в тренде.

Модницам также стоить обратить внимание на свитера и кардиганы с геометрическим орнаментом. Эти вещи не только согреют с прохладную погоду, но и благодаря рисунку сделают из обычного образа стильный наряд.

И, конечно, не стоит забывать о пышных юбках в черно-белую клетку. Такой предмет гардероба разнообразит стиль любой красавица и превратит ее в элегантную даму.