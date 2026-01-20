«Москва слезам не верит» про 90-е: в забытой драме нулевых Хабенский сыграл свою самую мерзкую роль – зрители его возненавидели

В начале нулевых Константин Хабенский уже был звездой, но снимался не только в больших хитах. Параллельно с ролью крутого опера в «Убойной силе» и незадолго до «Ночного дозора» он сыграл в сериале, где предстал полной противоположностью большинству своих экранных героев.

Речь о «Линиях судьбы» (2003) режиссера Дмитрия Месхиева – камерной, ядовитой драме о провинциалах, штурмующих Москву. И если в «Убойной силе» Хабенский был эталоном харизмы, то здесь он – Костя, бездарный и циничный музыкант-неудачник.

Его герой, мечтающий стать «вторым Фредди Меркьюри», – «человек-губа», заметил один из зрителей. Он вечно оттопыривает губу при отвращении, брезгливо морщится, презирает всех вокруг: жадных продюсеров, успешных «не таких» певцов, саму Москву.

При этом сам он – обросший, неопрятный обитатель чужой кухни, живущий за счет влюбленной в него девушки и мечтающий о славе, которой не заслуживает.

Хабенский играет эту тошнотворную «самоуверенность вперемешку с ничтожеством» настолько убедительно, что порой смотреть на его героя физически неприятно.

«Константин Хабенский невероятно, очень убедительно ужасен в этой роли. Его герой не просто сломался, или низко пал — он уже изначально такой был», — пишут в обзорах.

И в этом – гениальность роли и всего сериала. «Линии судьбы» - жесткая притча о цене успеха. Здесь нет однозначно положительных героев. Есть Андрей Краско в роли хапуги-«кавказца» Алика, который внезапно оказывается любящим отцом.

Есть балерина (Татьяна Колганова), готовая на все ради сцены Большого. Их истории переплетаются в столице, которая не покоряется, а ломает и перемалывает. Прямо как в «Москва слезам не верит», вы правильно поняли.

Сериал сегодня – еще и капсула времени. Здесь все еще рассчитываются долларами наличными, прописка считается сакральной ценностью, а работа «24 часа в сутки» – заветная мечта.

Поэтому если вы знаете Хабенского только по геройским ролям, «Линии судьбы» – обязательный к просмотру контраст. Это редкий случай, когда звезда первой величины не боится сыграть откровенно мерзкого, слабого и неприятного человека.

Ранее мы писали: «Для души» и «Смотреть всей семьей»: 8 советских фильмов Безруков готов пересматривать бесконечно – шедевров Гайдая в списке нет