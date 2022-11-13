«Москва слезам не верит» не в кино: как живет Александра 43 года спустя

Наталья Вавилова прославилась, сыграв Александру в оскароносном фильме «Москва слезам не верит». Красавице прочили блестящую актерскую карьеру, но не сложилось.

В кино юная актриса попала в 14 лет, сыграв в картине «Такие высокие горы». Через пару лет последовала первая звездная роль – артистка приглянулась режиссеру Владимиру Меньшову, и он пригласил ее сыграть главную героиню в фильме «Розыгрыш». Но строгие родители были против того, что девушка стала актрисой. Родителей Наташи буквально уговорил актер Алексея Баталов, убедив, что у юной Наташи Вавиловой – талант.

Вавилова с легкостью кружила голову мужчинам – и одним из них стал режиссер Самвел Гаспаров, старше Вавиловой на 21 год. Влюбленные поженились и прожили вместе всю жизнь, вплоть до смерти Гаспарова в 2020 году.

На съемках фильма «Николай Подвойский» с актрисой случилась беда. Она упала с лошади и очнулась уже в больнице. В палату к Вавиловой пришел режиссер картины и огорошил новостью о том, что на ее роль взяли другую актрису. В прессе потом писали, что Вавилова была беременна и потеряла ребенка, из-за чего у них с мужем так и не было детей. Супруг поддерживал Наталью Вавилову во всем и повез ее в тур по Европе, чтобы она забыла о случившемся. После такого предательства Вавилова не захотела возвращаться в кино. Она снялась в еще нескольких проектах, но потеряла интерес к кинокарьере.

Сейчас актриса живет одна в скромной московской квартире. Она тяжело пережила кончину мужа. С прессой она общаться не хочет, предпочитая компанию близких людей.