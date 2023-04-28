«Москва слезам не верит» должна была закончиться по-другому: правда вас ошарашит

Оскароносная драма «Москва слезам не верит» покорила зрителей во всем мире интересным сюжетом и главной героиней. Катя Тихомирова прошла сложный путь от наивной девочки до состоятельной женщины. Однако есть мнение, что эта история слишком фантастична, и реальная участь матери-одиночки была бы куда менее радужной.

В том же 1980 году вышел фильм «Впервые замужем» с похожим сюжетом. Главная героиня Тоня Болотникова остается одна с ребенком. О его отце известно лишь то, что он бросил ее беременной. После рождения дочери Тамары Тоня уходит из техникума и устраивается маляром, чтобы проводить больше времени с девочкой. Однако материнское внимание лишь избаловало Тамару, и она выросла эгоистичным и бездушным монстром. Антонина во всем потакала дочери, переступая через свои потребности. Она работала лаборанткой, а дома буквально прислуживала Тамаре и ее мужу. В конце Тоня все же встречает своего «Гошу», а ее дочь настигает кара.

Есть мнение, что именно так должна была сложиться судьба Тихомировой, ведь слишком неправдоподобен ее успех. Но, по мнению автора Дзен-канала «Цветок кактуса», у героини Веры Алентовой был другой характер, так что в трудных условиях в ней проснулась волевая женщина. А вот у Тони, увы, сильных качеств не обнаружилось.