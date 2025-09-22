«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

1979 год вошёл в историю советского кино. Именно тогда на экраны вышла мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — фильм, который через год получит «Оскар» и станет настоящей визитной карточкой отечественного кинематографа за рубежом.

Но важен и контекст: параллельно с ней в прокат вышли десятки других картин, многие из которых стали классикой и до сих пор занимают места в списках лучших. Это был тот редкий случай, когда в одном году сошлись и артхаус Тарковского, и кассовый хит, и тонкая драма Данелии.

«Сталкер»

Тарковский выпустил свою загадочную притчу о Зоне — кино, где нет спецэффектов, но каждая сцена заставляет думать о жизни и смерти. Сегодня это классика мирового кинематографа.

«Гараж»

Эльдар Рязанов собрал звёздный состав и превратил заседание гаражного кооператива в метафору советского общества. Фильм, который до сих пор цитируют и пересматривают.

«Тот самый Мюнхгаузен»

Марк Захаров сделал из Янковского образец свободного человека, которому тесно в клетке условностей. Советская фэнтези с философским подтекстом.

«Экипаж»

Александр Митта снял первый советский фильм-катастрофу. Лётчики, пожар на борту и напряжение до финальных минут.

«Осенний марафон»

Георгий Данелия показал вечного интеллигента Алёшина в исполнении Басилашвили. Лирика, юмор и горечь повседневности.

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Игорь Масленников представил первую серию советского Холмса — Василия Ливанова. Версия, которую признали даже в Британии.

«Пираты ХХ века»

Боевик Бориса Дурова, который разнёс советский прокат. Миллионы зрителей, драки на палубе и Николай Ерёменко-младший в роли романтического героя.

«Фантазии Фарятьева», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Суета сует»

Драмы и комедии, которые показывали разное лицо советского кино — от психологических глубин до лёгкого лиризма.

Анимация

1979-й подарил зрителям «Летучий корабль», «Сказку сказок» Юрия Норштейна и «Волшебное кольцо». Советская мультипликация тогда шла вровень с лучшими мировыми студиями.

А что за границей?

1979 год был не особо урожайным на хиты для Голливуда. Спустя годы отметить можно только «Апокалипсис сегодня» и «Чужого». Но для СССР 1979-й отметился не только драмой «Москва слезам не верит», а целым набором картин, которые формировали советское кино как явление.

Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink. «Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой».