«Москва слезам не верит» была бы другой: достаточно изменить всего одну сцену

За долгие годы с моменты выхода фильма «Москва слезам не верит» зрители неоднократно примеряли жизнь героинь-провинциалок на себя, раздумывали, как бы они могли поступить в той или иной ситуации. А автор Дзен-канала «Рыжая сова cinema» пошел еще дальше и предположил, что было бы в случае изменения сцены знакомства девушек с кавалерами. В таком случае Людка могла бы связать жизнь с Рудиком, а Катерина — попытаться построить отношения с Серегой Гуриным.

По мнению блогера, Рудольф бы тогда точно не избежал свадьбы со Свиридовой: девушка бы просто умело взяла его в оборот и сумела дать отпор его маме. Так они и жили бы вместе дальше, пусть и не совсем счастливо.

А вот союз Катерины и Гурина мог бы сложиться очень удачно. В отличие от резковатой Людки, Тихомирова нашла бы возможность поддерживать мужа, обеспечивая ему надежный тыл. И хоккеист бы не потянулся к спиртному.