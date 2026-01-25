Оповещения от Киноафиши
Москва глазам поверит: угадайте киноклассику СССР по 5 кадрам из столицы – сложно будет даже москвичу (тест)

Москва глазам поверит: угадайте киноклассику СССР по 5 кадрам из столицы – сложно будет даже москвичу (тест)

25 января 2026 10:52
Москва глазам поверит: угадайте киноклассику СССР по 5 кадрам из столицы – сложно будет даже москвичу (тест)

Не ждите, что будет просто: выбирали небанальные картины.

Советское кино оставило нам не только гениальные сюжеты и диалоги, но и бесценную кинолетопись Москвы. Столица в кадре нередко становилась полноправным героем: то искрилась огнями проспектов в комедиях, то хмурилась дворами в драмах, то задумчиво смотрела на зрителя с набережных и площадей.

Герои то терялись в её хаотичных улочках, то назначали свидания у знакомых фасадов, то просто проносились мимо на троллейбусе, спеша по своим киношным делам.

Мы выбрали 5 далеко не самых очевидных кадров, где Москва запечатлена в своей неувядаемой, узнаваемой красоте.

Попробуйте узнать фильмы всего по одному небольшому фрагменту столичного пейзажа. Гарантируем, будет гораздо сложнее, чем можно подумать – даже коренному москвичу.

А вот этот тест уже полегче, но тоже не без сюрпризов: Видели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Тогда для вас тест: покажет, как хорошо вы помните детали

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
