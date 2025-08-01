Мошенница, но не красотка: реальная Миледи совсем не похожа на Терехову из советских «Трех мушкетеров» — да и под описание Дюма подходит слабо (фото)

В конце статьи узнаете, как бы выглядела Миледи на экране, если бы создатели фильма опирались строго на книжный канон.

Та, что с книжных страниц «Трех мушкетеров» отравляла, предавала, флиртовала и сбегала из заточения, имела вполне реальное имя: Жанна де Ламотт. И если вы думали, что Миледи — вымышленный персонаж для красоты и драмы, то придется пересмотреть взгляды. На деле все было даже хуже — или лучше, если вы любите интриги на грани абсурда.

Благородная по паспорту, хищница по жизни

Жанна родилась в 1756 году в семье обедневших аристократов. Ее предки были бастардами Валуа — вроде бы и королевская кровь, но с подвохом. Мама девочки, не имея ничего, кроме амбиций и бедности, научила дочку самому надежному навыку выживания в тогдашней Франции: превращать обаяние в капитал.

И Жанна научилась. Быстро. Уж слишком хорошо у нее выходило обольщать мужчин, плести схемы и прикидываться своим в чужом дворе. Мужа себе выбрала соответствующего — гвардейца и авантюриста графа Ламотта, с которым они в паре начали покорять Париж.

Главным трофеем стал кардинал Роган — один из самых влиятельных людей при дворе. Простодушный, богатый, с нездоровым стремлением попасть в милость королеве.

А Жанна вовремя подсунула ему свою сказку: мол, с Марией Антуанеттой она на короткой ноге, и та очень хочет с вами подружиться, ваше высокопреосвященство. А вы, кстати, не могли бы купить для нее одно роскошное ожерелье? В рассрочку.

Ожерелье, фальшивая королева и актрисы поневоле

В ход пошли поддельные письма от имени королевы, подставная «Антуанетта» (ее сыграла похожая на королеву модистка Николь), свидание в ночном парке, на котором кардиналу подарили розу — он потом даже оправу для нее заказал.

И вот уже ювелиры, не веря своему счастью, отдают ожерелье стоимостью в 1,6 миллиона ливров в руки «поручителя» — то есть Рогана. А тот — прямиком Жанне.

Потом все пошло не по плану: настоящая королева была в недоумении, Роган — в позоре, Жанна — в цепях, а Ламотт — в Лондоне, торгует бриллиантами. Суд оправдал Рогана, велел Калиостро покинуть страну, а Жанну приговорили к публичной порке, двойному клейму и пожизненному заключению.

Но миледи не сдаются

Жанна сбежала. То ли подкупила охрану, то ли вырезала решетку — истории расходятся. Переехала в Лондон, написала мемуары, подорвавшие остатки репутации Марии Антуанетты, и тем самым невольно подпихнула королеву под гильотину. А потом исчезла — загадочно и навсегда.

Ходят легенды, что в Крыму на рубеже веков обнаружили ее могилу с надписью «графиня де Ламотт». На теле женщины, которую обмывали перед захоронением, якобы было клеймо — две буквы V. Та самая двойная метка воровки.

P.S.

В СССР-овской экранизации Дюма Миледи сыграла Маргарита Терехова — женщина с сильной энергетикой, но лишенная той хищной грации, что читатель представлял по описанию. Мы решили исправить эту историческую несправедливость — и создали фотореалистичный портрет книжной Миледи.

Бледная, белокурая, с томными глазами и едва уловимой невинной улыбкой на лице, способной опустить любую руку с кинжалом.

Ранее мы писали: «V» значит воровка: в советских «Трех мушкетерах» ошиблись с клеймом лилии на плече Миледи, и виной всему — Дюма