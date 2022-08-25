Мощный дар: 3 знака Зодиака со способностями целителя

Говорят, что для того, чтобы исцелять людей, нужно иметь особое призвание. Речь идет не только о любви, милосердии и сострадании к ближнему, но и о необыкновенной внутренней силе, с которой появляется на свет настоящий целитель. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака мироздание наградило этим великим даром. Они не всегда осознают его, но люди, общаясь с представителями этих знаков, отмечают их благотворное влияние.

Рыбы

Уроженцы водного знака обладают мощным даром целительства. Кроме того, Рыбы наделены целым рядом качеств, которые помогают им в осуществлении их доброй миссии. Хорошая интуиция и эмпатия подсказывают им, как чувствует себя тот или иной человек, где и что у него болит, какие проблемы мучают. Рыбы не навязывают своей помощи, но могут найти подход абсолютно к каждому, разговорить, поддержать, как бы невзначай дать полезный совет.

Из представителей этого знака получаются прекрасные диагносты или психологи, но даже если Рыбы не связывают свою жизнь с медициной, они все равно имеют среди друзей и близких репутацию человека, способного помочь.

Дева

Многих может удивить тот факт, что практичные и рациональные Девы обладают какими-то необычными способностями. Однако это действительно так, просто уроженцы земного знака чаще всего не осознают свой дар, а талант к целительству относят на счет своей образованности - Девы действительно с интересом относятся к сфере здоровья и могут читать лекции по этой тематике. Чувствуя целительную силу представителей этого знака, люди и животные тянутся к ним, потому что даже общение с Девами способно действовать благотворно.

Кстати, они нередко выбирают себе профессию ветеринара, поскольку обожают братьев наших меньших.

Водолей

Представители воздушного знака, в отличие от других зодиакальных целителей, чаще всего осознают свой уникальный дар и постоянно работают над его развитием. Водолеи наделены мощной благотворной энергетикой, которой охотно делятся с окружающими - например, добрые слова и комплименты Водолея способны по-настоящему вдохновлять их собеседников, а всевозможные талисманы, сделанные вручную, притягивают удачу и помогают сохранить здоровье.