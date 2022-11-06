Мощно: топ-5 женских имен со сбивающей с ног окружающих энергетикой

В старину выбору имени уделяли особое внимание, поскольку считали, что оно способно определить характер и судьбу своего обладателя. В наши дни родители, выбирая имя для ребенка, чаще всего ориентируются на значение и красивое звучание. Однако, по мнению экспертов, важно учитывать еще и энергетику имени. Они рассказали, какие имена стоит выбирать для девочек, если вы хотите, чтобы его обладательница стала сильной и успешной личностью.

Елена

“Светлая” - так чаще всего переводится это женское имя. Неудивительно, что его носительницы обладают мощной положительной энергетикой. Елены наделены миролюбивым и открытым характером, при необходимости могут стойко противостоять злу и негативу. Из них получаются прекрасные руководительницы, а также заботливые мамы и любящие партнерши.

Где бы ни была Елена, она всюду приносит свет и покой.

Виктория

Значение этого имени говорит само за себя: “Виктория” переводится как “победа”. Обладательницы этого имени наделены упорным и сильным характером, который позволяет им достичь желанных целей и отстоять свою точку зрения.

Женщинам, которые носят это энергетически мощное имя, тяжело найти себе достойного партнера, зато если это произойдет, Виктория всегда будет на его стороне.

Татьяна

Это женское имя довольно часто переводят как “устроительница”. Действительно, его обладательницы умеют легко и быстро наладить свою жизнь, сделать ее яркой, успешной, полной интересных событий.

В руках Татьяны спорится любая работа, кроме того, носительницы этого имени достигают высот не только в карьере, но и в устройстве личной и семейной жизни.

Наталья

Обладательницы имени Наталья могут похвастаться стабильностью и гармонией во всех сферах своей жизни. Они излучают такую сильную и уверенную энергетику, что окружающие невольно проникаются к ним доверием и теплом.

Недаром значение этого имени - “родная”.

На работе Наталью ценят и уважают, а дома она становится незаменимой хранительницей семейного очага.

Ирина

Эксперты говорят о том, что носительницы имени Ирина зачастую обладают традиционно мужскими качествами. Из них получаются успешные бизнесвумен, которые своим интеллектом и лидерскими способностями ничуть не уступают представителям сильного пола.