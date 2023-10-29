«Мощная бабца»: раздобревшую Валиеву не сразу узнали фанаты (фото без фильтров)

Девушка не похожа на себя прежнюю.

Камила Валиева для любителей фигурного катания стала воплощением хрупкости и изящества. За выступлениями стройной девушки, будто парившей надо льдом, наблюдали, затаив дыхание. Но, похоже, все изменилось.

На 17-летнюю спортсменку недавно обрушился шквал критики. Ее номер на «Битве школ по фигурному катанию», кажется, смотрели не ради искусства — а чтобы оценить, насколько изменилась фигура чемпионки.

Часть пользователей уверена: Валиева сильно прибавила в весе, и это не пошло ей на пользу. Другие считают, что Камила стала более женственной. А изменения обусловлены естественным процессом взросления. Дискуссия развернулась нешуточная.