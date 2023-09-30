Моряки терпеть не могут первый советский боевик: вот чем он их раздражает

У профессионалов свой подход к кинематографу. Медики не могут смотреть без слез на проведение операций в фильмах, а сотрудники метро удивляются несостыковкам в картинах, действие которых происходит в подземке. У настоящих моряков вызывает вопросы знаменитый боевик Бориса Дурова.

Кинолента «Пираты ХХ века» в свое время произвела фурор. Однако мореходы фильм не оценили. Автор Дзен-блога «Кино советской эпохи» приводит отзыв о картине своего знакомого, много лет проработавшего в море. Профи считает, что герои боевика игнорируют любые инструкции, существующие на судах.

Моряк подметил, что никакие сухогрузы во Владивосток не ходили, потому что в те времена город был военным портом. Да и подобные «ценные грузы» никогда не отправляли без сопровождения, а команда таких кораблей составляла не менее 40 человек — в фильме же экипаж в два раза меньше.