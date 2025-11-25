Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

Вигго Мортенсен как-то раз неожиданно прошелся по трилогии, которая сделала его звездой. Актер, сыгравший Арагорна, рассказал, что вторая и третья части «Властелина колец» разочаровали его своим упором на спецэффекты — и объяснил, почему первый фильм остается для него единственным по-настоящему стоящим и лучшим.

Когда Мортенсен пришел в проект, он был практически неизвестен широкой публике: роль Арагорна он получил всего за несколько дней до старта съемок, заменив Стюарта Таунсенда. И, по словам актера, никто в команде не представлял, какое культурное явление их ждет впереди.

Первая часть — самая органичная

Мортенсен признает: спецэффекты были и в «Братстве кольца», но там они оставались средством, а не целью.

Я согласен, что в первом фильме есть Мордор и Ривенделл. Но все органично: игра актеров, реалистичные пейзажи.

К «Двум крепостям» CGI-эффектов, по его мнению, стало слишком много, а в «Возвращении короля» и вовсе началось какое-то безумие.

Все то, что было искусным и утонченным в первой части, постепенно исчезло в продолжениях.

Когда вышел «Хоббит», он еще больше укрепился в своей позиции. У Джексона получилось сделать то же самое только в десятикратном размере.

Джин в бутылке — спецэффекты — оказался на свободе. И они его поработили.

Мортенсен объясняет: дело даже не в том, что Джексон плохо снимал. А в том, что после успеха «Властелина колец» режиссер оказался в ловушке собственных возможностей. По словам Вигго, он ожидал от Джексона «глубоко личных фильмов», а получил что-то вроде «Кинг-Конга».

Ярость фанатов не заставила себя ждать

Фанаты, как только вышло интервью, решили, что актер «ненавидит трилогию». Мортенсен поспешил оправдаться за свои слова (если можно так сказать). Мол, он и не говорил, что Джексон все испортил. Лишь высказал свое мнение. Иными словами: воспринимайте как хотите, но я все сказал.

К слову, самую «перегруженную спецэффектами», по мнению Мортенсена, часть, а именно «Возвращение короля», Академия сочла лучшей: 11 «Оскаров», включая «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера». Это до сих пор единственная режиссерская статуэтка в карьере Питера Джексона.

