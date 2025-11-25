Меню
Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

25 ноября 2025 15:13
Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

Фанатов просит не злиться — это просто мнение.

Вигго Мортенсен как-то раз неожиданно прошелся по трилогии, которая сделала его звездой. Актер, сыгравший Арагорна, рассказал, что вторая и третья части «Властелина колец» разочаровали его своим упором на спецэффекты — и объяснил, почему первый фильм остается для него единственным по-настоящему стоящим и лучшим.

Когда Мортенсен пришел в проект, он был практически неизвестен широкой публике: роль Арагорна он получил всего за несколько дней до старта съемок, заменив Стюарта Таунсенда. И, по словам актера, никто в команде не представлял, какое культурное явление их ждет впереди.

Первая часть — самая органичная

Мортенсен признает: спецэффекты были и в «Братстве кольца», но там они оставались средством, а не целью.

Я согласен, что в первом фильме есть Мордор и Ривенделл. Но все органично: игра актеров, реалистичные пейзажи.

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

К «Двум крепостям» CGI-эффектов, по его мнению, стало слишком много, а в «Возвращении короля» и вовсе началось какое-то безумие.

Все то, что было искусным и утонченным в первой части, постепенно исчезло в продолжениях.

Когда вышел «Хоббит», он еще больше укрепился в своей позиции. У Джексона получилось сделать то же самое только в десятикратном размере.

Джин в бутылке спецэффекты оказался на свободе. И они его поработили.

Мортенсен объясняет: дело даже не в том, что Джексон плохо снимал. А в том, что после успеха «Властелина колец» режиссер оказался в ловушке собственных возможностей. По словам Вигго, он ожидал от Джексона «глубоко личных фильмов», а получил что-то вроде «Кинг-Конга».

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

Ярость фанатов не заставила себя ждать

Фанаты, как только вышло интервью, решили, что актер «ненавидит трилогию». Мортенсен поспешил оправдаться за свои слова (если можно так сказать). Мол, он и не говорил, что Джексон все испортил. Лишь высказал свое мнение. Иными словами: воспринимайте как хотите, но я все сказал.

К слову, самую «перегруженную спецэффектами», по мнению Мортенсена, часть, а именно «Возвращение короля», Академия сочла лучшей: 11 «Оскаров», включая «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера». Это до сих пор единственная режиссерская статуэтка в карьере Питера Джексона.

Ранее мы писали: «Плод любви ChatGPT и Sora»: live-ремейк «Моаны» выглядит мультяшнее самого мульта – Disney теперь возненавидели даже фанаты

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
