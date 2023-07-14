Морщины, пятна на коже и седина: возраст Маргоши уже не скрыть

Мария Берсенева была на пике популярности в нулевых. Она была уже достаточно успешной моделью, когда решила попробовать себя в кино. Сначала девушке давали только эпизодические роли, но затем настал ее звездный час: в 2009 году Марию утвердили на главную роль в сериале «Маргоша». Яркая красавица моментально стала известной на всю страну.

Но роль сыграла и злую шутку с Марией — за ней закрепилось амплуа роковой красавицы, а подходящих ролей находилось не так много. С годами популярность актрисы угасла, сегодня она все время уделяет работе в еврейском театре «Шалом».

В прошлом году Берсенева во второй раз стала мамой. О рождении дочки Маруси она сообщила в декабре. У актрисы есть и взрослый сын Никита. Возможно, на внешности актрисы сказались роды или возраст просто взял свое, но от красавицы Маргоши в Берсеневой почти ничего не осталось.

Мария напугала поклонников новым фото. На нем отчетливо видны не только сильные мешки и морщины под глазами, но и пробивающаяся на корнях седина. Сейчас Марии 42 года, но выглядит она старше своих лет.