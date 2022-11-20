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Киноафиша Статьи Морщины, отсутствие макияжа и растрепанные волосы: какой Высоцкую видит только Кончаловский

Морщины, отсутствие макияжа и растрепанные волосы: какой Высоцкую видит только Кончаловский

20 ноября 2022 09:00
Морщины, отсутствие макияжа и растрепанные волосы: какой Высоцкую видит только Кончаловский

Постарела, но не утратила шарма.

Актриса Юлия Высоцкая тщательно ухаживает за собой – правильное питание, спорт, ежедневные бьюти-процедуры. Неудивительно, что в свои 49 звезда выглядит так молодо. В отличие от многих знаменитостей, Высоцкая не стесняется показывать себя в соцсетях без фотошопа и в неприглядном виде, но не все поклонники готовы принять «непарадную» Юлию.

«Фотка так себе», «Уууу... Какая вы сердитая!», «Батюшки мои», – писали под естественным снимком Высоцкой, на котором она предстала без укладки и макияжа.

Впрочем, нашлись те, кто оценил природную красоту телеведущей и актрисы:

«Юля, вы прелесть!», «Вы восхитительная и лучезарная женщина!».

Морщины, отсутствие макияжа и растрепанные волосы: какой Высоцкую видит только Кончаловский
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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