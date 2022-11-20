Морщины, отсутствие макияжа и растрепанные волосы: какой Высоцкую видит только Кончаловский

Актриса Юлия Высоцкая тщательно ухаживает за собой – правильное питание, спорт, ежедневные бьюти-процедуры. Неудивительно, что в свои 49 звезда выглядит так молодо. В отличие от многих знаменитостей, Высоцкая не стесняется показывать себя в соцсетях без фотошопа и в неприглядном виде, но не все поклонники готовы принять «непарадную» Юлию.

«Фотка так себе», «Уууу... Какая вы сердитая!», «Батюшки мои», – писали под естественным снимком Высоцкой, на котором она предстала без укладки и макияжа.

Впрочем, нашлись те, кто оценил природную красоту телеведущей и актрисы: