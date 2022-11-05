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Морщины и обвисшая кожа: внешний вид Королевой без фильтров вызвал оторопь

5 ноября 2022 13:40
Морщины и обвисшая кожа: внешний вид Королевой без фильтров вызвал оторопь

Уже не та, что в молодости.

На заре своей карьере Наташа Королева была признанной красавицей: в миловидную черноволосую девушку были влюблены миллионы. В своих соцсетях певица выглядит все так же прекрасно: фарфоровая кожа, идеальный макияж, но реальность оказалась далека от этой прекрасной картины.

В интервью Ксении Собчак Королева предстала совсем другой: уставшая женщина с мешками под глазами, выглядящая на свои 49 лет. Пользователей чрезмерное увлечение Королевой фильтрами и фотошопом раздражает.

«Не стремно фотошопить себя взрослому человеку?», «Уже старая бабка такая в морщинах вживую», «Наталья, зачем себя так уменьшать? Для женщины 50 лет вполне нормально выглядишь», — писали в комментариях под очередным «идеальным» фото Наташи Королевой.

Морщины и обвисшая кожа: внешний вид Королевой без фильтров вызвал оторопь
Фото: Globallookpress.com, кадр из YouTube передачи "Осторожно: Собчак" (2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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