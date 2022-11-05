Морщины и обвисшая кожа: внешний вид Королевой без фильтров вызвал оторопь

Уже не та, что в молодости.

На заре своей карьере Наташа Королева была признанной красавицей: в миловидную черноволосую девушку были влюблены миллионы. В своих соцсетях певица выглядит все так же прекрасно: фарфоровая кожа, идеальный макияж, но реальность оказалась далека от этой прекрасной картины.

В интервью Ксении Собчак Королева предстала совсем другой: уставшая женщина с мешками под глазами, выглядящая на свои 49 лет. Пользователей чрезмерное увлечение Королевой фильтрами и фотошопом раздражает.