Морщины и брыли: от рыжей обольстительницы из «Дракулы» не осталось и следа (фото)

Сэди Фрост с раннего детства определилась со своей профессией. Уже в 14 она сыграла свою первую роль в кино, а после окончания школы отправилась покорять английский кинематограф.

За годы карьеры артистка успела принять участие во множестве проектов, но самым известным из них стал «Дракула» Френсиса Форда Копполы. В триллере она исполнила роль рыжеволосой вампирши Люси, которая влюбляла зрителей в себя невероятной красотой. Помимо этого, внимание публики она привлекала и своей личной жизнью, став супругой Джуда Лоу.

Со временем же Сэди решила заниматься не только игрой и запустила бренд одежды вместе со своей подругой Джемаймой Френч и запустила продюсерскую компанию. Она до сих пор появляется на экранах, но ее проекты нельзя назвать успешными.

Артистка не скрывает свою жизнь и делится с фанатами новостями в блогах. Она регулярно публикует фотографии, а внимательные поклонники отмечают, как сильно прошедшие годы сказались на ее внешности. В 57-летней артистке уже давно не узнать опасную обольстительницу из «Дракулы».