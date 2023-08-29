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Киноафиша Статьи Морщинистый старик со шрамами от оспы: увидите мужа Боярской и скривите лицо

Морщинистый старик со шрамами от оспы: увидите мужа Боярской и скривите лицо

29 августа 2023 15:15
Морщинистый старик со шрамами от оспы: увидите мужа Боярской и скривите лицо

Фото артиста шокировало поклонников.

В конце августа все российские артисты отмечают свой профессиональный праздник — День кино. В честь этого они выкладывают в Сеть самые неожиданные поздравления и фотографии. Новая публикация в личном микроблоге Максима Матвеева вызвала бурную реакцию фанатов.

На одном из снимков артист покрыт морщинами и оспинами, моментально прибавившими ему несколько десятков лет. В сочетании с седыми бровями и кожей, собравшейся гармошкой на шее, образ Максима производит неизгладимое впечатление. В числе прочих Матвеев опубликовал кадр со съемок сериала «Последнее дело Черкасова», в котором сыграл маньяка Влада Вихрова. Более двадцати лет его герой провел на урановых рудниках, поэтому его внешность претерпела сильные изменения.

Фанатов Максима работа гримеров поразила.

Морщинистый старик со шрамами от оспы: увидите мужа Боярской и скривите лицо

«Такого красавца получилось испортить», — возмущаются подписчики в комментариях. Но нашлись и те, кто оценил преображение артиста. «С гримом похож на Валентина Гафта», — считают поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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