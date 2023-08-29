Морщинистый старик со шрамами от оспы: увидите мужа Боярской и скривите лицо
Фото артиста шокировало поклонников.
В конце августа все российские артисты отмечают свой профессиональный праздник — День кино. В честь этого они выкладывают в Сеть самые неожиданные поздравления и фотографии. Новая публикация в личном микроблоге Максима Матвеева вызвала бурную реакцию фанатов.
На одном из снимков артист покрыт морщинами и оспинами, моментально прибавившими ему несколько десятков лет. В сочетании с седыми бровями и кожей, собравшейся гармошкой на шее, образ Максима производит неизгладимое впечатление. В числе прочих Матвеев опубликовал кадр со съемок сериала «Последнее дело Черкасова», в котором сыграл маньяка Влада Вихрова. Более двадцати лет его герой провел на урановых рудниках, поэтому его внешность претерпела сильные изменения.
Фанатов Максима работа гримеров поразила.
«Такого красавца получилось испортить», — возмущаются подписчики в комментариях. Но нашлись и те, кто оценил преображение артиста. «С гримом похож на Валентина Гафта», — считают поклонники.