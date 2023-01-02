Морщинистая старушка: как бы выглядела Пугачева, если бы отказалась от пластики

С такой внешностью ей было бы трудно продолжать карьеру.

Почти каждая новая фотография Аллы Пугачевой вызывает у поклонников неоднозначную реакцию. Кажется, что звезда отечественной эстрады постоянно делает что-то новое со своим лицом. Пластические хирурги предполагают, что она делала блефаропластику, меняла форму носа и удаляла излишки кожи, чтобы придать четкость контуру лица.

Сама певица отрицает любые вмешательства в свою внешность, но в это верится с трудом.

Портал Киноафиша решил узнать, как бы выглядела Примадонна, если бы не прибегала к пластическим операциям. На фотографии можно увидеть, что в таком возрасте на лице артистки должно быть немало морщин. Кроме того, овал лица должен быть намного ниже. С такой внешностью она вряд ли бы продолжала успешно гастролировать с концертами и собирать полные залы, ведь мало кто захочет смотреть на поющую старушку.