Морщина на морщине: фото Ларисы Долиной вблизи просто шокирует

Несколько лет назад Лариса Долина триумфально вернулась на сцену, поразив публику переменами своего внешнего вида. Как признавались поклонники, 67-летняя артистка стала похожа на молодую девушку и шокирует своей стройностью и красотой. При этом, как оказалось, внешний вид исполнительницы точно нельзя назвать естественным.

Дело в том, что Долина отличается любовью к косметике. Как видно на ее недавних снимках, артистка наносит несколько слоев тонального крема, чтобы скрыть возрастные изменения и морщины. И обилие макияжа видно невооруженным глазом даже на видео.

Сама Долина при этом никак не комментирует свой внешний вид, несмотря на интерес фанатов к этой теме. В социальных сетях она никогда не отвечает на вопросы поклонников о своей внешности и не рассказывает журналистам, благодаря чему сохраняет молодость.