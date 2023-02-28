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Морщина на морщине: фото Ларисы Долиной вблизи просто шокирует

28 февраля 2023 20:30
Морщина на морщине: фото Ларисы Долиной вблизи просто шокирует

Артистка с трудом скрывает возрастные изменения.

Несколько лет назад Лариса Долина триумфально вернулась на сцену, поразив публику переменами своего внешнего вида. Как признавались поклонники, 67-летняя артистка стала похожа на молодую девушку и шокирует своей стройностью и красотой. При этом, как оказалось, внешний вид исполнительницы точно нельзя назвать естественным.

Дело в том, что Долина отличается любовью к косметике. Как видно на ее недавних снимках, артистка наносит несколько слоев тонального крема, чтобы скрыть возрастные изменения и морщины. И обилие макияжа видно невооруженным глазом даже на видео.

Морщина на морщине: фото Ларисы Долиной вблизи просто шокирует

Сама Долина при этом никак не комментирует свой внешний вид, несмотря на интерес фанатов к этой теме. В социальных сетях она никогда не отвечает на вопросы поклонников о своей внешности и не рассказывает журналистам, благодаря чему сохраняет молодость.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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