«Морозко» в детстве смотрели многие: но вот кто играл Бабу-ягу знают не все – а ведь это даже не женщина

Сказку «Морозко» (1964) знает и любит уже не одно поколение зрителей. Добрая история о скромной Настеньке и злой мачехе, волшебные превращения и справедливый финал давно стали зимней классикой.

И среди всех колоритных персонажей отдельного внимания заслуживает Баба-яга. Правда, мало кто помнит, что эту уморительную и пугающую старушку сыграл... мужчина.

Да-да, воплощением главной сказочной нечисти в советском кино стал гениальный актер Георгий Милляр. Именно он создал тот самый хрестоматийный образ – костлявый, смешной и по-своему обаятельный.

В «Морозко» Милляр предстал в роли Бабы-яги уже в восьмой раз. Его карьера сказочной злодейки началась еще в 1939 году в картине «Василиса Прекрасная». Легенда гласит, что именно он убедил режиссера Александра Роу, что ни одна актриса не согласится так обезобразить себя для роли, а для мужчины в этом нет никаких преград.

Создание образа было целым ритуалом. Гримеры часами колдовали над Милляром, наклеивая огромный нос, бородавки и надевая растрепанный парик. Но главным был не грим, а талант перевоплощения: его скрипучий голос, ужимки и то, как он лихо управлялся с метлой.

Кстати, для съемок в «Морозко» актер специально тренировался с шестом, чтобы виртуозно исполнять свои «полеты».

Хотя Милляр стал символом Бабы-яги и других сказочных злодеев (от Кащея Бессмертного до Лешего), в большом кино ему часто доставались лишь эпизоды. Широкая известность пришла к нему поздно, лишь в 1988 году ему было присвоено звание Народного артиста.

Но его наследие бесценно: созданный им эталонный образ лесной колдуньи продолжает жить в сердцах зрителей, делая сказку «Морозко» вечной.

