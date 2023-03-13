«Морозко» по-немецки: этот фильм за границей может процитировать каждый встречный

В каждой стране есть свои новогодние и рождественские кинотрадиции. В России невозможно представить зимние праздники без просмотра «Морозко», в Америке — без «Крепкого орешка». А вот жители Германии каждое Рождество пересматривают историческую картину «Сисси» с Роми Шнайдер.

Эта трилогия рассказывает о жизни императрицы Австро-Венгрии Елизаветы Баварской. Фильмы был сняты в Австрии, но стали всенародным суперхитом именно в Германии. Уже много лет подряд «Сисси» транслируют на рождественских каникулах, и каждый показ собирает у экранов миллионы зрителей. Поэтому любой встречный немец от мала до велика может с легкостью процитировать любой отрывок из трилогии, ведь картина буквально вшита в их культурный код.

Еще один кинохит, который жители Германии пересматривают каждое Рождество, — это сказка «Три орешка для золушки». Фильм был произведен Чехословакией совместно с ГДР и покорил сердца зрителей по всей Европе. Кроме немцев и чехов эту сказку обожают еще и жители Норвегии.