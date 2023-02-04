Мороз по коже: вот как погибший певец с «Фабрики звезд» предсказал свою судьбу

Музыкальный проект «Фабрика звёзд» открыл публике много молодых и талантливых исполнителей, которые еще долго сияли на отечественной эстраде. Но, к сожалению, были и те, кто не смог полностью проявить свой потенциал.

Ратмир Шишков стал ярким участником конкурса и запомнился многим поклонником передачи. Певец не дошел до финала, но сразу после ухода с проекта он попал в группу «Банда» с Тимати и Домиником Джокером. Ребята даже выпустили первый альбом, но все изменилось в 2007 году.

Тогда Шишкову было всего 18 лет, и о нем узнала вся страна.

Молодой исполнитель попал в страшную аварию. В его машину на скорости 220 км/ч врезалась другая иномарка, вследствие чего произошел взрыв. После расследования судмедэксперты заявили, что все пострадавшие сгорели заживо. От таких подробностей любому человеку становится не по себе.

Но поклонникам певца стало еще страшнее после того, как они поняли, что хит «Плачут небеса» стал для их кумира пророческим.