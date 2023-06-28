Мороз по коже: для кого строили избушки на курьих ножках древние славяне

Избушка на курьих ножках — неизменный атрибут русских сказок. В этом загадочном неуютном доме нашла свое пристанище мудрая и зловещая баба-яга. Но мало кто знает, откуда вообще взялась эта странная избушка.

На самом деле у сказочного домика без окон и дверей жутковатая история. Оказывается, прототипом избушки бабы-яги стали славянские «дома мертвых». Это была прямоугольная постройка из бревен, которую ставили на специальные опоры-столбы. Внутрь помещали прах человека, предварительно кремированного в другом месте. Так «домик мертвых», расположенный вдали от жилых поселений, становился родовой усыпальницей.

Отсюда-то и появилась сказочная избушка на курьих ножках с ее мистическим предназначением. Жилище бабы-яги стало своеобразным порталом для перехода в иное измерение. Именно поэтому главный герой всегда приходит к этому зловещему домику, чтобы попасть в другую реальность к потусторонним, нечеловеческим существам.