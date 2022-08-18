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Киноафиша Статьи Мороз не стала молчать о разрыве с Богомоловым: Собчак ни при чем?

Мороз не стала молчать о разрыве с Богомоловым: Собчак ни при чем?

18 августа 2022 18:15
Мороз не стала молчать о разрыве с Богомоловым: Собчак ни при чем?

Актриса назвала истинную причину расставания с режиссером.

Служебный роман Константина Богомолова и Дарьи Мороз привел к тому, что звезды поженились, создав семью, которая всем казалась образцовой. Пара воспитывала дочь Анну, и ничего не предвещало беды, пока в Сети не поползли слухи о размолвке супругов.

Официальный развод знаменитостей состоялся в 2018 году. Вскоре режиссер сыграл свадьбу с журналисткой Ксенией Собчак, которая спешно развелась с Максимом Виторганом. Тогда ни у кого не оставалось сомнений, что теледива разрушила не только свою семью, но и семью Богомолова.

Однако Дарья уверяет всех в обратном. В интервью изданию ОК! она не смолчала о разрыве с мужем, назвала истинную причину и подчеркнула, что Собчак тут ни при чем.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так. Мы расстались давным-давно», — заявила Мороз, уточнив, что они с ее экс-возлюбленным разошлись, поскольку «каждый был готов к чему-то другому».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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