Мороз не стала молчать о разрыве с Богомоловым: Собчак ни при чем?

Служебный роман Константина Богомолова и Дарьи Мороз привел к тому, что звезды поженились, создав семью, которая всем казалась образцовой. Пара воспитывала дочь Анну, и ничего не предвещало беды, пока в Сети не поползли слухи о размолвке супругов.

Официальный развод знаменитостей состоялся в 2018 году. Вскоре режиссер сыграл свадьбу с журналисткой Ксенией Собчак, которая спешно развелась с Максимом Виторганом. Тогда ни у кого не оставалось сомнений, что теледива разрушила не только свою семью, но и семью Богомолова.

Однако Дарья уверяет всех в обратном. В интервью изданию ОК! она не смолчала о разрыве с мужем, назвала истинную причину и подчеркнула, что Собчак тут ни при чем.