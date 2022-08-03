Морочил голову и издевался: как сейчас выглядит первая любовь Кейт Миддлтон

Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям демонстрируют идеальный образец типичной королевской семьи. На публике они кажутся утонченными и холодными, строгими и спокойными даже в отношениях с собственными тремя детьми. Но так было не всегда. До встречи с Уильямом Кейт крутила роман с однокурсником по колледжу, и их отношения напоминали «американские горки».

Гарри Блейкмор познакомился с Кейт во время учебы в колледже Мальборо. Парень был капитаном хоккейной команды и привлекал внимание всех девушек. Миддлтон тоже не устояла перед обаянием спортсмена. Она буквально была очарована Гарри — ее привязанность доходила даже до одержимости. А вот Блейкмор не так явно проявлял чувства: как сообщает издание Mirror , молодой человек откровенно морочил Кейт голову и издевался над девушкой. Он мог тепло к ней относиться, а через некоторое время демонстрировать пренебрежение.

Во время одного из таких расставаний Миддлтон уехала сначала в Италию, а затем поступила в Сент-Эндрюсский университет, где и встретила Уильяма. Что же касается Гарри, то он, осознав, что Кейт больше к нему не вернется, женился на школьной подруге Миддлтон. Сейчас Блейкмор выглядит гораздо старше бывшей девушки и трудится партнером в американской брокерской фирме.

«А ты налей и отойди»: только гляньте, что стало с девочкой из той самой рекламы