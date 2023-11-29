Морили голодом и не только: происходящее в «Артеке» тщательно скрывали в СССР

В советские годы «Артек» считался настоящим раем для пионеров. Побывать там мечтал каждый ребенок в СССР. Однако эта возможность была доступна далеко не всем. Поначалу лагерь был рассчитан на детей, которые проходят лечение в туберкулезном санатории. Но с годами «Артек» превратился в элитное место отдыха для отличившихся школьников.

Вот только условия пребывания там были далеко не райскими — об этом в СССР старались не рассказывать. Проверки постоянно находили в лагере нарушения. Детей, которые отправились в «Артек» по бесплатным путевкам, буквально морили голодом: ребятам приходилось выпрашивать еду у завхоза.

Спальные мешки не подходили им по размеру, при этом обогревом корпуса никто не занимался. Ночью дети спали голыми по пояс и постоянно замерзали — простуды в лагере были обычным делом.

Начальство «Артека» даже не могло выделить достаточное количество автобусов для перевозки пионеров. В ожидании транспорта дети на вокзале спали прямо на полу. Устранить все нарушения и наладить работу лагеря удалось лишь к 1960-м.