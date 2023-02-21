«Море свое забрало»: Лепс не скрыл правду о серьезной потере

Григорий Лепс решил отметить окончание зимы отдыхом в Таиланде. После череды скандальных концертов музыкант отправился восстанавливаться на азиатский курорт, однако эта поездка оказалась для него самой дорогостоящей.

Как признался артист, во время путешествия он оказался практически разорен. Дело в том, что музыкант лишился дорогой для себя вещи, потеряв ее во время плавания.

«Я потерял бриллиантовую сережку. Море свое забрало», — рассказал Лепс в шоу «Ты не поверишь!».

При этом во время поездки певец старался ни в чем себя не ограничивать, что также сказалось на тратах. Например, из его социальных сетей становится ясно: он на время отдыха снимал яхту, на которой исследовал прибрежные воды Пхукета. В других публикациях он нередко хвастался застольями в местных ресторанах и другими развлечениями, которые может позволить себе далеко не каждый турист.