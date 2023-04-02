Море прыщей и залысины: популярная певица показала обескураживающе честные фото без фильтров
Звезда не побоялась осуждения публики.
Доджа Кэт всполошила поклонников и СМИ неожиданным образом. Для этого известной американской исполнительнице хватило всего одного выхода в свет, где она показала себя настоящую.
Звезда появилась на красной ковровой дорожке и охотно позировала перед камерами. Певица выбрала довольно эффектный аутфит — белая рубашка, меховая шуба в пол и кожаные штаны. Вот только теперь публика обсуждает вовсе не ее яркий и запоминающийся стиль.
Певица не побоялась продемонстрировать на многомиллионную аудиторию свои изъяны. Кожа артистки оказалась далека от совершенства. На снимке, попавшем в Сеть, можно увидеть, что лоб Кэт усыпан прыщами. Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на редкую шевелюру звезды, из-за которой она вынуждена носить накладки из волос.
При этом многие пришли в восторг оттого, что знаменитость показала свои честные фото без фильтров.
«Классно же, не строит из себя идеальную картинку», «Побольше бы таких среди знаменитых людей, и, может быть, не было бы комплексов и депрессии у населения», — гласят комментарии в Сети.