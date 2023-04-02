Море прыщей и залысины: популярная певица показала обескураживающе честные фото без фильтров

Доджа Кэт всполошила поклонников и СМИ неожиданным образом. Для этого известной американской исполнительнице хватило всего одного выхода в свет, где она показала себя настоящую.

Звезда появилась на красной ковровой дорожке и охотно позировала перед камерами. Певица выбрала довольно эффектный аутфит — белая рубашка, меховая шуба в пол и кожаные штаны. Вот только теперь публика обсуждает вовсе не ее яркий и запоминающийся стиль.

Певица не побоялась продемонстрировать на многомиллионную аудиторию свои изъяны. Кожа артистки оказалась далека от совершенства. На снимке, попавшем в Сеть, можно увидеть, что лоб Кэт усыпан прыщами. Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на редкую шевелюру звезды, из-за которой она вынуждена носить накладки из волос.

При этом многие пришли в восторг оттого, что знаменитость показала свои честные фото без фильтров.