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Море прыщей и залысины: популярная певица показала обескураживающе честные фото без фильтров

2 апреля 2023 08:30
Море прыщей и залысины: популярная певица показала обескураживающе честные фото без фильтров

Звезда не побоялась осуждения публики.

Доджа Кэт всполошила поклонников и СМИ неожиданным образом. Для этого известной американской исполнительнице хватило всего одного выхода в свет, где она показала себя настоящую.

Звезда появилась на красной ковровой дорожке и охотно позировала перед камерами. Певица выбрала довольно эффектный аутфит — белая рубашка, меховая шуба в пол и кожаные штаны. Вот только теперь публика обсуждает вовсе не ее яркий и запоминающийся стиль.

Певица не побоялась продемонстрировать на многомиллионную аудиторию свои изъяны. Кожа артистки оказалась далека от совершенства. На снимке, попавшем в Сеть, можно увидеть, что лоб Кэт усыпан прыщами. Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на редкую шевелюру звезды, из-за которой она вынуждена носить накладки из волос.

При этом многие пришли в восторг оттого, что знаменитость показала свои честные фото без фильтров.

Море прыщей и залысины: популярная певица показала обескураживающе честные фото без фильтров

«Классно же, не строит из себя идеальную картинку», «Побольше бы таких среди знаменитых людей, и, может быть, не было бы комплексов и депрессии у населения», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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