Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой

Кратос семимильными шагами идёт на телевидение — и делает это под присмотром Рональда Мура, того самого, что дал миру «Чужестранку» и «Ради всего человечества». На Comic-Con 2025 шоураннер дал понять, что поклонникам культовой игровой франшизы God of War волноваться не стоит: тон проекта стараются сохранить максимально близким к оригиналу.

Мур честно признался, что, хоть сам он не геймер, и иногда даже путает кнопки, но был поражён историей Кратоса и его сына Атрея. Не драками и чудищами, а именно эмоциональным ядром — их прощанием с матерью и дорогой сквозь горе, недоверие и тайны прошлого.

«Это было что-то новое для меня. Эпично, глубоко, с весомой настоящей драмой. Я не ожидал, а потому втянулся моментально», — говорит он.

Да, зрелища будет много — монстры, битвы, нордическая мифология. Но в первую очередь сериал хочет быть историей о сломанных семьях, об утрате и попытке сблизиться. Та же тема, что проходила через «Звездный крейсер “Галактика”»: отец и сын, оставшиеся вдвоём после потери жены и матери.

И да, Атрей уже точно не будет второстепенным персонажем. Его путь в сериале, как и в «Рагнароке», не менее важен, чем путь Кратоса. Мур подчёркивает: это история взросления, отношений и медленного узнавания друг друга.

А вот затронет ли экранизация ранние игры серии — те, где Кратос лез на Олимп, разносил богов и купался в крови? Тут шоураннер загадочно улыбается и предлагает увидите все самим.