Мордюкову обвинили в наглой лжи: все, что она говорила, оказалось правдой

Нонна Мордюкова всегда отличалась излишней прямолинейностью. Так, на съемках комедии «Бриллиантовая рука» актриса не церемонилась ни с режиссером, ни с коллегами.

Нонна Викторовна то и дело называла Андрея Миронова маменькиным сынком, за что получала замечания от других актеров. Мордюкову обвиняли в наглой лжи и предвзятости, но позднее выяснилось, что артистка была абсолютно права.

Андрей Александрович был поздним первенцем актрисы Марии Мироновой. Она родила его в 30 лет, что по тем временам было редким явлением. Ради сына Миронова отодвинула карьеру на второй план, но за эту любовь артистка требовала беспрекословного подчинения. Мария Владимировна была властной и суровой женщиной, и сын с раннего детства ее боялся и почитал.

Миронов жил по принципу «как мама скажет, так и будет». Она активно вмешивалась в его личную жизнь, и актер не мог ничего ей противопоставить. Мария Владимировна разлучила сына с Натальей Фатеевой, с которой он снимался в фильме «Три плюс два». И в последующем Миронова диктовала сыну, как ему правильно жить.