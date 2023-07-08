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Киноафиша Статьи Мордюкова стала первой актрисой, оголившейся в советском кино: многие даже не придали значения

Мордюкова стала первой актрисой, оголившейся в советском кино: многие даже не придали значения

8 июля 2023 15:30
Мордюкова стала первой актрисой, оголившейся в советском кино: многие даже не придали значения

Звезда пошла на риск.

Это сегодня постельные сцены и обнаженные актрисы — обычное дело для российского кинематографа. А во времена Советского Союза такая откровенность жестко каралась властями, а потому казалась немыслимой. Послабления наметились лишь в период железного занавеса. И первой, кто решился раздеться перед камерами, стала Нонна Мордюкова.

Снимаясь в картине «Комиссар», артистка согласилась обнажить грудь на многомиллионную аудиторию. Речь идет о сцене, в которой героиня именитой актрисы кормит младенца, зная, что сразу после этого оставит его чужим людям.

Мордюкова стала первой актрисой, оголившейся в советском кино: многие даже не придали значения

Эпизод, скорее, трагичный, нежели эротичный, поэтому даже непривыкший к подобным вольностям зритель не придал смелому поступку Мордюковой большого значения. К тому же впоследствии звезда была более сдержана. Снять ее полностью обнаженной не получилось ни у одного режиссера.

Фото: кадр из сериала «Комиссар», GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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