Мордюкова разлюбила Миронова после одной выходки: это уморительная история

О пылком нраве Нонны Мордюковой до сих пор ходят легенды. И неспроста. Актриса смотрела на мир не так, как другие. И даже малейшая оплошность могла легко вывести ее из себя.

В годовщину смерти талантливой артистки ее коллега по цеху Станислав Садальский поделился уморительной историей. Актер назвал истинную причину, из-за которой Мордюкова в один миг охладела к Андрею Миронову.

У звезд был бурный роман, но он быстро подошел к концу из-за одной выходки актера, о котором мечтали миллионы советских женщин. Во время очередного свидания с возлюбленной артист в порыве страсти расстегнул рубашку, да так сильно, что одна пуговица отлетела и потерялась.

И каково же было удивление Мордюковой, когда Миронов тут же забыл о ней и начал поиски затерявшейся пуговицы. Закрыть глаза на странный поступок избранника актриса не смогла.

«Нонне хватило этой минуты, чтобы разлюбить Андрюшу навсегда»,

— подметил шоумен в личном Telegram-канале.