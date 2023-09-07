Мордюкова не любила вспоминать о съемках с сыном: причина крайне печальная

Нонна Мордюкова настояла на том, чтобы ее сын Владимир стал актером. Вместе с матерью он засветился в фильме «Русское поле». Съемки этой картины стали настоящим испытанием для обоих.

По сюжету родственники играли мать и сына. Юноша умирает, и супруге Вячеслава Тихонова приходится хоронить своего ребенка. Знойная казачка не любила вспоминать о том, что ей довелось пережить во время работы над трагическим эпизодом.

Несмотря на то, что Мордюкова была профессионалом в своем деле, спокойно смотреть на собственного сына в гробу она не могла. Артистка испытала ужасные душевные страдания, ощущая на себе всю боль материнского сердца, вынужденного прощаться со своей кровинушкой. Тогда актриса еще не знала, что эта сцена станет пророческой, ведь ей придется провожать наследника в последний путь.

Тихонов-младший страдал от пагубной зависимости, побороть которую так и не смог. Он скончался на 41 году жизни. В смерти любимого сына Нонна Викторовна винила себя. Оправиться от тяжелой утраты она так и не сумела.