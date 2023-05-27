Мордюкова могла вывести из себя любого мужчину: устояли лишь двое

Яркая и бойкая Нонна Мордюкова была не из робкого десятка. Актриса не церемонилась с коллегами по цеху, но больше всего доставалось мужчинам.

Бесцеремонная Нонна Викторовна могла вывести из себя любого актера, с которым ей доводилось работать. Однако не все отвечали актрисе взаимными «любезностями»: два артиста вели себя как настоящие джентльмены в ответ на колкости Мордюковой.

На съемках легендарной картины «Женитьба Бальзаминова» у Нонны Викторовны было немало совместных сцен с Георгием Вициным. Но работа давалась им тяжело. Между актерами не было никакой химии, а поцелуй стал для Бальзаминова тяжелым испытанием.

Обиженная Мордюкова не сдержалась и назвала коллегу трупом. Артистка кричала, что Вицин не мужик, ведь он не пьет, не курит и не пристает к женщинам. В ответ на этот интеллигентный Георгий Михайлович молчал, ведь его было невозможно вывести из себя.

Второй жертвой неугомонной Мордюковой стал Андрей Миронов. Во время съемок «Бриллиантовой руки» все пели дифирамбы молодому актеру, что выводило Нонну Викторовну из себя. Она открыто называла Миронова маменькиным сынком. Артист, как и Вицин, вел себя по-джентльменски и не опускался до ответных оскорблений.