Мордюкова годами изменяла мужу с этим сердцеедом, а он безропотно терпел (фото)

Те, кто лично знал Нонну Мордюкову, не понимали, как она могла связать свою жизнь с Вячеславом Тихоновым. Муж и жена были слишком разными: она — всегда шумная, суетливая, веселая, а он — сдержанный и немногословный.

И этот брак действительно не был идеальным. Вскоре в жизни Мордюковой появился другой мужчина. Знакомство с Василием Шукшиным произошло на съемках «Простой истории». Коллегам по цеху удавалось долго скрывать свой роман.

Пока артистка строила отношения с красавцем-сердцеедом, она в то же время не спешила разводиться с мужем. Тихонов же безропотно терпел тот беспредел, который творился в его семье.

Супруги много работали и постоянно находились в разъездах, поэтому давно не считали друг друга близкими и родными людьми. Вероятно, это главная причина, по которой развод все-таки случился.

После 13 лет такой жизни Тихонов отплатил неверной Мордюковой той же монетой. Актер встретил другую женщину и оставил Нонну Викторовну.