«Моральные нищеброды»: россияне шокированы поведением Ермолаевой из «Дома-2»

Нелли Ермолаева стала звездой благодаря шоу «Дом-2». Миллионы фанатов следят за ее жизнью, обсуждая публикации в социальных сетях, однако далеко не все посты вызывают восторг у публики.

Так, несколько дней назад телеведущая призналась, что подарила на день рождения своему сыну Мирону мини-пига. Маленькую свинку Нелли выбрала из-за того, что у ее наследника аллергия на шерсть животных, а сам он давно мечтал о питомце.

«Теперь мокрый пятачок, маленькие копытца и звуки хрю-хрю в нашей жизни. Это был реально сюрприз для Мирона», — рассказывает Ермолаева.

Подписчики не оставили без внимания запись знаменитости, но у многих она вызвала недоумение. Звезду «Дома-2» обвинили в жестоком обращении с животными и лицемерии. По мнению фанатов, Ермолаевой нужно в первую очередь думать не о собственных эгоистичных интересах, а о благополучии живого существа, и вернуть свинку заводчикам.

«Вот так бесятся с жиру! Идиотизм», «Как можно быть такими пустыми?! Моральные нищеброды», — уверены подписчики.

Также в комментариях многие попытались узнать о судьбе других животных, которых ранее заводила Ермолаева и хвасталась в своем блоге, но телеведущая проигнорировала эти вопросы.